Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret temmuz zammı için geri sayım başladı. Mayıs ve haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarının da açıklanmasının ardından gözler bir yandan da kur seviyelerinde olacak. Ara zam temmuz ayında yatacak olan maaşlara yansıyacak. Yılın ilk 6 ayının tamamlanmasının ardından temmuz ayında ödenecek yeni maaşlarda belirlenen yeni tutar hesaplara geçecek.

Geçtiğimiz günlerde asgari ücret zam oranına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı:

- Asgari ücreti 500 dolar seviyelerine çıkaracağız” ifadelerini kullanmıştı. 1 Haziran 2023 itibariyle 500 dolar seviyeleri 10 bin 400 liraya yakın bir konumda yer alıyor. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkacağı göz önüne alınırsa asgari ücretin de 11 bin lira seviyelerinde olması bekleniyor. Bu da yüzde 30’a yakın bir zam anlamına geliyor. Ancak döviz kurundaki değişim bütün bu oranları yeniden belirleyecek.