EYT emekli maaşı bayram öncesi yatacak mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken, SSK, Bağkur, EYT, Emekli Sandığı emekli maaşı ödemelerine gözler çevrildi. SSK emeklileri normal takvimde her ayın 17’si ile 26’sı arasında ödemesini alıyor. Bağ-Kur emeklileri ise 25’i ila 28’si arasında emekli aylığı alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyelerinin bayram öncesi ödeneceğini söylemişti. Ancak haziran ayı emekli maaşı ödeme takvimi henüz yayınlanmadı. Peki, emekli maaşı ödemesi bayram öncesi yatacak mı?

2023 HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI YATTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada emekli maaşları ve ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesinde yatırılacağını söyledi. Ancak emekli maaşı ödemeleri henüz başlamadı.

Emekli maaşı ödeme tarihlerinin bu hafta içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı 21 Nisan’da başlamıştı. Emekli maaşları ise 14-19 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıldı. Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran tarihinde başlayacak. Emekli maaşı ödemelerinin en geç 21 Haziran’da başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emekli maaşı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar telefon üzerinden sorgulama işlemi yapabilirler.

Emekli maaşı hangi bankadan aldığını bilen emekliler, müşteri hizmetleri numarasını çevirerek hesaplarındaki bakiyeyi, yeni emekli maaşlarının hesaplara yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

• Emekli maaşlarını VakıfBank’tan alan emekliler “0850 222 0724” numarasını arayarak operatöre bağlanabilir ve sorgulama yapabilir.

• Ziraat Bankası’ndan emekli maaşı alanlar ise 7 gün 24 saat “444 00 00” numarasından müşteri hizmetlerine bağlanabilir ve sorgulama yapabilirler.

• Emekli maaşını Halkbank’tan alanlar ise “0850 222 0400” numarasını çevirerek emekli maaşını sorgulayabilir.

EMEKLİ MAAŞLARI TEMMUZ AYINDA ZAMLANACAK

Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. Son olarak 2023 yılının Ocak ayında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve memur emeklilerine %30 zam yapıldı. Dönem içerisinde ise en düşük emekli maaşı 5.500 liradan 7.500 TL’ye yükselti. Temmuz ayında ise Haziran- Ocak ayları içerisinde geçerli olacak yeni emekli maaşları belirlenecek. Emekli zamları enflasyona göre yapılacak. Emekliler ise zamlı maaşlarını Haziran ayından itibaren alabilecek.