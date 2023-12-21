7 Bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Zamlı Maaşı Açıkladı...

Asgari ücrette henüz bir rakam telaffuz edilmezken, emekliler de kendi maaşlarına yansıyacak zam oranını merak ediyor.

Temmuz ayında ara zamdan yararlanamayan çoğu emekli, en düşük tutar olan 7 bin 500 TL maaşla hayat mücadelesi veriyor.

'En Düşük Emekli Maaşına Yüzde 50 Zam Bekliyoruz'

Ekonomist Muhammet Bayram, 2024 yılında emekli maaşlarına yapısal bir düzenleme gerektiğini ifade ederek "Burada enflasyonist baskılardan en fazla etkilenen emekli kesim. 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının en az yüzde 50 artış yapılarak 12 bin 500 TL seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Bundan sonra yapılacak zamdan yeterince yararlanılabilmesi için kök maaşların da en düşük emekli maaşına eşitlenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

5 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu

Öte yandan milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın geriye kalan aylarına ilişkin Kasım enflasyon verisi belli oldu.

Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3,28 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için yüzde 3,43, Kasım ayı için de yüzde 3,28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 30,36 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

Emekli maaşı zam oranları kanun teklisi Meclis'ten geçerek Resmi Gazete’de yayımlanacak. Ardından yeni yılda emeklilerin hesaplarına zamlı olarak yatacak.