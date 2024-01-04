Altın Güne Yüksek Başladı! 4 Ocak 2024 Günü Altın Fiyatları Düştü Mü Çıktı Mı? 4 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları...
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Takı ve yatırım amaçlı alınan altının fiyatları neredeyse her an artmaktadır. Altının güncel fiyatını öğrenmek isteyenler sürekli araştırır, bilgilerini tazeler.
Altın fiyatları kaç TL'ye yükseldi? Altın fiyatları düşecek mi? 4 Ocak 2024 günü güncel altın fiyatları kaç TL oldu?
GRAM ALTIN
Alış: 1.956,63
Satış: 1.956,88
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.044,33
Satış: 2.044,61
ÇEYREK ALTIN
Alış: 3.131,08
Satış: 3.199,98
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 12.522,42
Satış: 12.758,84
YARIM ALTIN
Alış: 6.242,59
Satış: 6.399,96
ATA ALTIN
Alış: 13.592,24
Satış: 13.941,23
GREMSE ALTIN
Alış: 32804.9500
Satış: 33136.3130