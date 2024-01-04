Altın Güne Yüksek Başladı! 4 Ocak 2024 Günü Altın Fiyatları Düştü Mü Çıktı Mı? 4 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları...

Altın fiyatları neredeyse her an değişmektedir. Güncellenen fiyatları öğrenmek isteyenler de güvenilir sitelere girmek istiyor. Güncel altın fiyatları kaç TL oldu? Altın fiyatları yükseldi mi? Altın düşecek mi? 4 Ocak 2024 günü altın fiyatları kaç TL oldu?

Altın Güne Yüksek Başladı! 4 Ocak 2024 Günü Altın Fiyatları Düştü Mü Çıktı Mı? 4 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları...

Takı ve yatırım amaçlı alınan altının fiyatları neredeyse her an artmaktadır. Altının güncel fiyatını öğrenmek isteyenler sürekli araştırır, bilgilerini tazeler. 

Altın fiyatları kaç TL'ye yükseldi? Altın fiyatları düşecek mi? 4 Ocak 2024 günü güncel altın fiyatları kaç TL oldu? 

GRAM ALTIN

Alış: 1.956,63

Satış: 1.956,88

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.044,33

Satış: 2.044,61

ÇEYREK ALTIN

Alış: 3.131,08

Satış: 3.199,98

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 12.522,42

Satış: 12.758,84

Altın Güne Yüksek Başladı! 4 Ocak 2024 Günü Altın Fiyatları Düştü Mü Çıktı Mı? 4 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları... - Resim : 1

YARIM ALTIN

Alış: 6.242,59

Satış: 6.399,96

ATA ALTIN

Alış: 13.592,24

Satış: 13.941,23

GREMSE ALTIN 

Alış: 32804.9500

Satış: 33136.3130

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