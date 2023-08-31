Artık isim gizlenerek ilan verilemeyecek! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gayrimenkul ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde, açık kimliğin gizlenerek ilan verilmesi yasaklandı.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı da, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

İlan sitelerinde gerçeği yansıtmayan fiyat şişirmelerinin, vatandaşları mağdur ettiği aktarıldı. Artan mağduriyetleri ortadan kaldırılması amacıyla yönetmenlikte değişikliğe gidildiği belirtildi.

Kendine veya birinci derece hısımlarına ait olmayan, sahibi tarafından yetkilendirilmemiş taşınmaz yada aracın ilana konulması yasaklandı. İlanı veren kişi, bundan böyle ilanı yayımlamadan önce doğrulamak zorunda olacak.

Değişen yönetmeliğe aykırı davrananlara ise idari para cezası uygulanacak. Her bir aykırılık için 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği 2 ay sonra yürürlüğe girecek.