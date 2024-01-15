Asgari ücret desteği Meclis'e sunuldu! Aylık kaç TL olacak?

AK Parti ekonomiye ilişkin bir dizi düzenlemeyi içeren yasa teklifini bugün TBMM'ye sunuyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM'de yasa teklifi ve içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 700 TL'YE YÜKSELİYOR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Teklifimizde asgari ücret desteğinden kısa çalışma ödeneğine, işveren desteklerine kadar bir dizi düzenleme yapmaya gayret ettik. Bir yandan çalışanlarımızın gelirlerini artırarak onları enflasyona ezdirmiyoruz diğer yandan işverenlerimizin yüklerini hafifletiyoruz.

Bugün Meclis Başkanlığına bu teklifi sunacağız. İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumalarını ve artırmalarını desteklemek amacıyla her yıl asgari ücret desteği sağlamıştık. Düzenlemeyle 2024 Ocak-Aralık aylarında işgücü maliyetlerini azaltmak üzere günlük 23,33 TL, aylık 700 TL asgari ücret desteği sağlanması amaçlanmaktadır." dedi.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM DÜZENLEMESİ

Emekli maaşlarına yapılacak ek zam ile ilgili soruya ise cevap veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Bakanlıklarımız çalışmalarını devam ettiriyor. Ortaya bir rakam çıktığı takdirde ki önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu söz konusu olacak. Burada netleştiğinde bu kanun metnine de eklenmesi hususunu değerlendireceğiz. Yarın Meclis terör gündemiyle toplanacak." dedi.