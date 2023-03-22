Bakan Bilgin'den emekli aylığına zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaretinde konuştu. Bilgin, enflasyonun tahribatına özellikle çalışanların ve emeklilerin maruz kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Enflasyonun tahribatına özellikle çalışanlar, emekliler maruz kalıyorlar. Onları sosyal devlet sorumlulu bilinciyle ne kadar koruyabilirsek bunu o kadar koruyalım. Bu bakımdan bilginiz gibi asgari ücreti bu düzeyde gerçekleştirdik.

- Enflasyonda düşme eğilimi var bu eğilim devam edecek. Fakat olağan dışı gelişmeler ortaya çıkınca bunun çalışanların, emeklilerin gündelik hayatında tahribatını ortadan kaldıracak ilave tedbirlere ihtiyaç var. Biz çalışanlarımızı koruyoruz.

"5 BİN 500 LİRANIN YETERSİZ KALDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liranın yetersiz kaldığını belirterek şunları söyledi:

- 5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını birlikte gördük. Alternatif çalışmaları yani en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var bunları değerlendiren bir alternatif çalışmamız var.