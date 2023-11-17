Bakan Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Bakan Mehmet Şimşek açıklamasında, bu yıl proje finansmanı için 7,5 milyar dolar dış kaynak sağlanmasını değerlendirdi.

Uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkileri daha da güçlendirdiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti: