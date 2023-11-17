Bakan Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek açıklamasında, "Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Bakan Mehmet Şimşek açıklamasında, bu yıl proje finansmanı için 7,5 milyar dolar dış kaynak sağlanmasını değerlendirdi.
Uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkileri daha da güçlendirdiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:
- Makro finansal istikrarı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza güçlü bir destek var. Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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