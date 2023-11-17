Önce Eşini Vurdu, Sonra Aynı Silahla İntihar Etti
İzmir Bayraklı'da boşanma sürecinde olduğu eşini tabancayla vuran şahıs aynı silahla intihar etti. Evde yapılan incelemede...
İzmir'in Bayraklı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.
Soğukkuyu Mahallesi'nde Erdoğan D. (43) ile eşi Çiğdem D'nin (38) yaşadığı evden silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Evde yapılan incelemede Çiğdem D'nin tabancayla öldürüldüğü, Erdoğan D'nin aynı silahla intihar ettiği belirlendi.
İki çocuk sahibi çiftin boşanma aşamasında olduğu, 20 Kasım'da boşanma davalarının görüleceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı