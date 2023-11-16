Siirt'te Minibüs Şarampole Devrildi, 3 kişi yaralandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde Hüseyin A. (28) idaresindeki minibüs şarampole devrildi. Çevredeki sakinlerin ihbarı üzerine bölgeye...
Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Hüseyin A. (28) idaresindeki 38 BC 892 plakalı minibüs, Elmadalı köyünün Karaca Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Kazada, sürücü ile minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Minibüs, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı