Amasya’da Otobüs Devrildi, 27 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Gümüşhacıköy-Hamamözü karayolunun Aşağıovacık mevkiinde yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı.

Amasya’da Otobüs Devrildi, 27 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
Amasya’da Otobüs Devrildi, 27 Kişi Yaralandı
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Amasya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Ercan E. yönetimindeki 06 AB 0174 plakalı yolcu otobüsü, Gümüşhacıköy-Hamamözü karayolunun Aşağıovacık mevkiinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine bölgeye jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan 27 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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