Amasya’da Otobüs Devrildi, 27 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Amasya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Ercan E. yönetimindeki 06 AB 0174 plakalı yolcu otobüsü, Gümüşhacıköy-Hamamözü karayolunun Aşağıovacık mevkiinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine bölgeye jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan 27 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.