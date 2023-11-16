Amasya’da Otobüs Devrildi, 27 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
Gümüşhacıköy-Hamamözü karayolunun Aşağıovacık mevkiinde yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı.
Amasya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Edinilen bilgiye göre, Ercan E. yönetimindeki 06 AB 0174 plakalı yolcu otobüsü, Gümüşhacıköy-Hamamözü karayolunun Aşağıovacık mevkiinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine bölgeye jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan 27 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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