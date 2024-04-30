Bazı sigaralar artık satılmayacak: Boykot başladı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından yapılan açıklamaya göre kâr marjının düşürüldüğü gerekçesiyle BAT grubunun sigaralarını artık satılmayacak. Peki, BAT grubunda hangi sigaralar var ve artık hangi sigaralar satılmayacak?

Bazı sigaralar artık satılmayacak: Boykot başladı
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sigara firmalarının esnafın kar marjını düşürdüğünü vurgulayarak British American

Tobacco’nun (BAT) sigaralarını satmama kararı aldıklarını duyurdu. Alınan karar sonrası bayiler, boykot kararı aldı ve raflara açıklamalar astı.

Dündar, ‘X’ hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kendisini takip edenlerin bildiğini belirterek, sigara satan bayilerin söz konusu ürünlerden neredeyse hiç kar etmediğini ve alışveriş bütünlüğünü bozmamak adına sigara satmak zorunda kaldığına dikkat çekti.

Zaten yok denecek kadar az olan sigara karının BAT firmasının uygulamaya başladığı satış politikası ve kendi pos cihazlarına ödedikleri yüksek komisyonlar ile sıfıra indiğini belirten Dündar, bu hafta içi BAT yetkilileri ile yaptığımız görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığı açıkladı. Dündar, bundan dolayı hem bayilerin hem de müşterilerin lehine bugünden itibaren BAT firmasının 'hiç bir ürününü' raflara koymayacaklarını duyurdu.

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