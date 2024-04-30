Artvin'de uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 2 kişi tutuklandı…

Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Artvin'de uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 2 kişi tutuklandı…

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez, Borçka ve Hopa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 15 fişek, 800 dolar, 90 bin 950 lira ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

# artvin # uyuşturucu
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