BDDK Sektörün Hacmini Açıkladı! 21,8 Trilyon Liralık Aktif Büyüklüğe Erişti

Bankacılık sektörü 21,8 trilyon liralık bir aktif büyüklüğe erişti. Veriyi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, paylaştı.

BDDK Sektörün Hacmini Açıkladı! 21,8 Trilyon Liralık Aktif Büyüklüğe Erişti

Kârına kâr katan bankacılık sektörü aktif büyüklüğünü yükseltti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, en güncel veri dönemi itibarıyla Türk bankacılık sektörünün 21,8 trilyon TL'lik bir aktif büyüklüğe eriştiğini açıkladı.

Sektörün toplam kredilerinin de 11 trilyon liraya ulaşmış durumda olduğunu belirten Kavcıoğlu, "Ekonomi yönetimimizin seçici kredi politikası ile hedeflediği şekilde bankalar, reel sektörü desteklemeye, üretimi ve ihracatı finanse etmeye devam etmektedir." dedi.

Kavcıoğlu, en son açıkladıkları veriler itibarıyla bankacılık sektörünün uluslararası standartlara göre asgari yüzde 8 olması gereken sermaye yeterlilik oranının yüzde 18,4 seviyesinde bulunduğunu, likidite karşılama oranlarının yasal limitlerin çok üzerinde olduğunu belirtti.

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# Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu # şahap kavcıoğlu
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