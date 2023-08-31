Benzinde indirim! Pompa satış fiyatlarına yansıdı
Döviz/TL kurundaki dalgalanmalardan sonra vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Son olarak benzinde 97 kuruşluk indirim gerçekleşti. Söz konusu fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.
Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği meydana gelmedi.
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 37,69 TL
Motorin fiyatı: 37,83 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 37,74 TL
Motorin fiyatı: 37,89 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 38,28 TL
Motorin fiyatı: 38,43 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 38,34 TL
Motorin fiyatı: 38,54 TL
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