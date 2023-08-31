Benzinde indirim! Pompa satış fiyatlarına yansıdı

Döviz/TL kurundaki dalgalanmalardan sonra vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Son olarak benzinde 97 kuruşluk indirim gerçekleşti. Söz konusu fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzinde indirim! Pompa satış fiyatlarına yansıdı
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Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği meydana gelmedi.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 37,69 TL

Motorin fiyatı: 37,83 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 37,74 TL

Motorin fiyatı: 37,89 TL 

Ankara

Benzin fiyatı: 38,28 TL

Motorin fiyatı: 38,43 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 38,34 TL

Motorin fiyatı: 38,54 TL

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