Bitcoin'de sert düşüş

Kripto paralar, riskli varlıkları etkileyen satış dalgasından olumsuz etkilendi.

Bitcoin, 74 bin dolara yaklaşan zirvesinden sonra satıcılı seyrini sürdürdü. Son altı günden beşinde düşüş yaşayan Bitcoin, bugün yaklaşık %5 değer kaybıyla 63,580 dolara kadar geriledi. Bitcoin, bir haftada 14 Mart'ta gördüğü 73,780 dolar seviyesinden yaklaşık %15 geri çekildi.

Yaşanan düşüşe rağmen Bitcoin'in fiyatı, yıl başından bu yana %53.5 ve son bir yılda %136.61 yükseldi.

En büyük ikinci varlık Ethereum ise 4,100 dolardan 3,306 dolara kadar geri çekildi.