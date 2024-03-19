Bitcoin'de sert düşüş

Kripto para piyasalarında satıcılı seyir devam ediyor. Bitcoin, yüzde 5'lik bir düşüşle 64 bin doların altını test etti. Ethereum ise 3,300 doların altına kadar geriledi. Son altı günden beşinde düşüş yaşayan Bitcoin, bugün yaklaşık %5 değer kaybıyla 63,580 dolara indi.

Bitcoin'de sert düşüş

Kripto paralar, riskli varlıkları etkileyen satış dalgasından olumsuz etkilendi.

Bitcoin, 74 bin dolara yaklaşan zirvesinden sonra satıcılı seyrini sürdürdü. Son altı günden beşinde düşüş yaşayan Bitcoin, bugün yaklaşık %5 değer kaybıyla 63,580 dolara kadar geriledi. Bitcoin, bir haftada 14 Mart'ta gördüğü 73,780 dolar seviyesinden yaklaşık %15 geri çekildi.

 Yaşanan düşüşe rağmen Bitcoin'in fiyatı, yıl başından bu yana %53.5 ve son bir yılda %136.61 yükseldi.

En büyük ikinci varlık Ethereum ise 4,100 dolardan 3,306 dolara kadar geri çekildi.

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