Bitcoin’de toparlanma başladı

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz günün gelişmelerini değerlendirdi. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock, spot Bitcoin ETF’si için başvuru yaptığı haberinin ardından %2 civarında yükselen Bitcoin, gece saatlerinde başvurunun resmi olarak yapılmasıyla birlikte yükselişine devam etti.

ETF NEDİR?

Emtia, tahviller gibi menkul kıymetlerin olduğu borsalarda al-sat işlemlerinin yapıldığı bu ETF’ler bir yatırım fonu. Halka açık bir şekilde gerçekleşir ve daha geniş yatırımcı kitlesine Bitcoin alma imkânı sağlayarak bilinirliğini ön plana çıkartır.

Geçmişe baktığımızda birçok şirketin ETF başvurusu yaptığını ve SEC’in 16 farklı şirketi dolandırıcılık ve manipülatif eylemleri gerekçe göstererek reddettiğini de belirtmek gerek. Genel olarak incelediğimizde dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock’tan gelen bu Bitcoin ETF hamlesi piyasalara olumlu yansımış olsa da henüz onaylanma sürecinde olduğu unutulmamalıdır. Onaylaması halinde ise piyasalara oldukça pozitif yansımalarını ilerleyen süreçte görebiliriz.

Kritik destek seviyelerinde olan ve gelen haberle pozitif bölgeye geçen Bitcoin ve Ethereum için olumlu haberlerin devamı piyasalara yeni para girişlerinin olması önemli olacaktır. Yoğun makro gündemin olduğu haftayı geride bırakırken, hafta içi altcoinlerde görülen sert geri çekilmeler sonrası henüz toparlanma emarelerinin olmadığını söylemek mümkün. Bu süreçte yatırımcıların tercihleri majör kriptolarda olurken, Bitcoin’in piyasa hakimiyeti yükselişine devam ederek en son Nisan 2021’de görülen %49.37 seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Ethereum hakimiyeti ise %20 seviyelerinde. Altcoinler arasında ise OCEAN ve PEPE çift haneli kazançlarla son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar olmayı başardılar.

Kaynak: https://www.dunya.com/kriptopara/bitcoinde-toparlanma-basladi-haberi-696327