Bitcoin’den üç ayın en büyük yükselişi

Önceki hafta SEC ve FED kaynaklı ciddi geri çekilmelerle 24.800 doları test eden Bitcoin, dünyanın en büyük fon yönetim şirketi olan BlackRock ve ardından bir başka fon yönetim devi olan Fidelity şirketlerinin spot Bitcoin ETF’i yapması piyasadaki algıyı bir anda pozitife çevirdi.

Son derece esnek bir yapıya sahip ve gelişmelere en hızlı tepki veren piyasa olan kripto para piyasası bu gelişmeleri hızlıca satın alarak son dönemdeki hacimsiz ve durgun görünümüne güzel bir set çekmiş oldu.

Daha önce de birçok şirketin spot ETF başvurusunda bulunduğunu tecrübe etmiştik ve kripto para piyasası bu duruma bugünkü gibi tepki vermemişti.

“Neden Bitcoin şu anda bu haberle beş günde %15’den fazla prim yapıyor?” sorusu akıllara geliyor. Burada en önemli ayrıntı BlackRock şirketi. Çünkü BlackRock ifade ettiğimiz gibi dünyanın en büyük fon yönetim şirketi ve BlackRock’un başvuru yapması “bir ETF başvuru” dalgası başlatabilir.