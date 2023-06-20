Bitcoin’in piyasa hakimiyeti son iki yılın zirvesinde

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti iki yılın zirvesini görürken, iki hafta önce görülen seviye 27.180 doları test ederek kayıplarını telafi etmeye devam ediyor. Ethereum ise yatay bir bant aralığında hareketlilik göstererek 1.730 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz kripto paraların son 24 saatini değerlendirdi.

- Geçtiğimiz hafta altcoin fiyatlarındaki geri çekilmeyle birlikte yatırımcılar majör kripto para Bitcoin ile altcoinlerden, XRP, Cardano ve Polygon’u tercih ederek ufak girişlerle pozisyonlarını arttırdı. Bitcoin’e göre dirençli davranan Ethereum ile Avalanche ve Tron’dan da çıkışlar mevcuttu. Ayrıca, BTC ve ETH'un volatilitesi son yılların en düşük seviyelerinde olmaya devam ediyor.

"HIZLI DÜŞÜŞLERE NEDEN OLABİLİR"

Zincir üstü veriler incelendiğinde ise balina olarak ifade edilen, elinde yüksek miktarda Bitcoin bulunduran madencilerin borsalara 55 bin civarında Bitcoin taşıması oldukça kritik bir öneme sahip. Genellikle kar satışları için borsalara taşınan Bitcoin’lerin ilerleyen süreçte satılması durumunda, satış baskısıyla karşılaşmasına ve hızlı düşüşlere neden olabilir.

Genel kripto piyasasına bakıldığında, toplam değeri 1,03 trilyon dolar seviyesinde hareketliliğine devam ederken, altcoinler arasında 24 saatte ayrışan SFP çift haneli kazançlarla en çok yükseliş yaşayan altcoin olarak öne çıkıyor."

Kaynak: https://www.dunya.com/kriptopara/bitcoinin-piyasa-hakimiyeti-son-iki-yilin-zirvesinde-haberi-696571