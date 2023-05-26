Borç yapılandırmasında başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin bir ay uzatılması kararlaştırıldı.

Borç yapılandırmasında başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen süreler ertelendi.

Buna göre, kanun hükümlerinden yararlanmak için vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyeler gibi alacakları yapılandırılan idarelere yönelik başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran 2023'e (Bu tarih dahil) kadar uzatıldı. Söz konusu süre 31 Mayıs'ta dolacaktı.

Kararla, bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31 Temmuz 2023'e (Bu tarih dahil) kadar uzatılmış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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