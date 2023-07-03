Borç yapılandırmasında son gün! Gece 24.00'e kadar başvuru yapılabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, kamuya borcu olanlar için son gün çağrısı yaptı. Başvuru için Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri gece 24.00'e kadar çalışacak.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için süre bugün doluyor.

Yapılandırma için başvuru ve ilk taksit süreleri daha önce Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı. Buna göre başvuru süresi 3 Temmuz'da, ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte 48 ay vade imkanı sunuluyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece birinci taksitin ödeme süresi uzatılırken taksitle ödemeyi tercih edenlerin temmuz ayında 1'nci ve 2'nci taksitlerini birlikte ödemesi gerekecek.