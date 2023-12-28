Borsada 1 Ayda 1 Trilyon TL Çıkış



Faizler yükseldi, döviz tırmanışa geçti, borsadan çıkış hızlandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 1 ayda borsadan 1 Trilyon TL'den fazla para çıktı.



Verilere göre 30 Kasım'da 10.6 trilyon TL olan yatırımcıların toplam portföy değeri Aralık sonunda 9.5 trilyon TL'ye geriledi. Sadece bir günde 520 milyar TL çıkış yaşandı. Toplam çıkış 1 Trilyon TL'den fazla



Ekonomi yazarı Çetin Ünsalan konuya ilişkin şunları söyledi:

- Bilançolar dışı gerçekleşen bir yapı bana çelişkili geliyor. Reel sektörün bu kadar sıkıntıda olduğu ama reel sektörün bilançolarından oluşan bir borsanın coşma üstüne coşma yaşaması sorgulanması gereken bir yapıdır.

Öte yandan Mart'ta 4 milyon olan yatırımcı sayısı Ekim'de rekor kırarak 8.5 milyon kişiyi aşmıştı. Bu hafta başında bir günde 435 bin kişinin hesabını kapatmasıyla son iki ayda kapanan hesap sayısı 780 bini aştı. Toplam yatırımcı sayısı 7 milyon 780 bin kişiye geriledi.



Ayrıca Ekim ayında 8 bin 500 puanı aşan BİST endeksi 2 ayda bin puan düşerek 7 bin 425 puana geriledi.