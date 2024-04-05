Brent petrolün varil fiyatı 91,21 dolar oldu!

Dün 91,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,65 dolar seviyesinde tamamladı 91,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,65 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 91,21 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Ayrıca küresel arzın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Rusya'da Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının petrol rafinerilerini vurmasının ardından üretimin kısmen durması sebebiyle ülkenin ihraç kapasitesinin düşebileceği endişesi de fiyatları yükseltiyor.

SON DURUM NE OLACAK?

brent petrolde teknik olarak 91,73 ile 92,80 dolar aralığının direnç, 89,15 ile 87,64 ​​​​​​​dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.