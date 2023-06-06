Buğday ve arpa alım fiyatları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Erdoğan, hububat alım fiyatlarını açıkladı.
TMO hububat alım fiyatları açıklandı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO alım fiyatlarını ve destek fiyatlarını açıkladı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı alım fiyatları:
- Ekmeklik buğday ton başına 8 bin 250 lira
- Arpa ton başına 7 bin lira
Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilere, buğday ton başına bin lira arpada ton başına 500 lira hububat üretim primi desteği verilecek.
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