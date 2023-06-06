Buğday ve arpa alım fiyatları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Erdoğan, hububat alım fiyatlarını açıkladı.

Buğday ve arpa alım fiyatları açıklandı
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TMO hububat alım fiyatları açıklandı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO alım fiyatlarını ve destek fiyatlarını açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı alım fiyatları:

  • Ekmeklik buğday ton başına 8 bin 250 lira
  • Arpa ton başına 7 bin lira

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilere, buğday ton başına bin lira arpada ton başına 500 lira hububat üretim primi desteği verilecek.

# hububat # tmo # recep tayyip erdoğan
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