Bunları Öğrendikten Sonra Tüpraş Adına Güvenmeyeceksiniz! İşte Kullanılan O Yöntem

Son zamanlarda Tüpraş adını kullanan dolandırıcılar çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açtı. Şirketin adını, logosunu ve kurumsal kimliğini kullanan dolandırıcılar, vatandaşların kişisel bilgilerini çalmaya teşebbüs etti. Dolandırıcılık olaylarının artması sonrası şirket açıklama yaptı. Şirket açıklamayı kurumsal internet sitesinden paylaştı.

Tüpraş Vatandaşları Uyardı

Tüpraş, internet sitesinden yaptığı açıklamada vatandaşları e-posta, sosyal medya, telefon ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla dolandıran dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Dolandırıcılar, şirketin ünvan ve logosunu kullanarak, sponsorlu reklamlarla ve sahte hesaplar kullanıyorlar. Bu yöntemle kullanıcıların parola, kullanıcı adı, banka ve kredi kartı gibi kişisel bilgilerini çalmaya çalışıyorlar. Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin bu konunun sıkı takipçisi.

Dolandırıcılara Karşı Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Dolandırıcılıklara karşı nelere dikkat edilmesi gerektiği merak konusu. Tüpraş, kurumsal internet sitesinde bu konuya açıklık getirdi. Sitede yer alan uyarılarda dolandırıcıların zararlarından etkilenmemek için vatandaşların bazı konularda dikkatli olunması istendi. Firmanın internet sitesinde yer alan uyarılar şu şekilde:

Resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamalar dışındaki açıklamalara ve duyurulara güvenmeyin.

Hesap doğrulama bahanesiyle istenen kişisel ya da finansal bilgilerin hiç bir şart altında üçüncü kişilerle paylaşmayın.

Beklenmedik bir aramanın, mesajın gelmesi hâlinde istenen kişisel bilgi veya para talebinden şüphe duyulması durumunda iletişimi hemen kesin ve bir daha iletişim kurmayın.

Dolandırıcılar kurumun adını ve marka bilinirliğini kullanarak iletişime geçtikleri vatandaşlar üzerinde güven oluşturmak istemektedir. Vatandaşları kolay yoldan para kazanma vaadi, hediye sözü, tehdit etme gibi yaklaşımlarla kandırmaya çalışmaktadır. Bu tür yaklaşımlar gördüğünüzde bunlardan uzak durun.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada dolandırıcılara karşı alınması gereken önlemler aktarıldı.