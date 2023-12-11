Cari Denge Yine Fazla Verdi! Merkez Bankası Son Verileri Açıkladı

Merkez Bankası Ekim 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler dengesi ekim ayında 186 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 5 milyar 67 milyon dolarlık fazla oluştu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ekimde 4 milyar 866 milyon dolar, bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 35 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 638 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında ise 689 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 423 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 16 milyon dolarlık net satış kaydedildi.

Eylül ayında açık 1 milyar 880 milyon dolardı. Ocak-ekim döneminde cari açık 40 milyar 684 milyon dolar oldu.