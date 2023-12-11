MİT'ten Terör Örgütüne Ağır Darbe! PKK'nın Sözde Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütüyle mücadele güvenlik güçlerinin tüm kararlılığıyla devam ediyor. Son olarak Milli İstihbarat Teşkilat (MİT) tarafından önemli bir operasyona imza atıldı.

PKK'nın Sözde Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi!

MİT, Duhok kırsalında düzenlenen operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından "Ruken Zilan" kod adlı terörist Zeynep Sevim'i etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, etkisiz hale getirilen teröristin, güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarının cephane ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı öğrenildi.

Terörist Zeynep Sevim'in PKK/KCK kırsal kadrosuna 2014'te katıldığı öğrenildi. Terörist Zeynep Sevim'in, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, 2017'de Gara'da, 2019'da Avaşin'de güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı da tespit edildi. Terörist Sevim'in ayrıca, Pençe-Kilit harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylemlerin sözde cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Terörist Sevim'in kardeşi "Zilan Ruken" kod adlı Fatma Sevim de 2012'de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.