CMK ücretlerinde yeni tarife

Düşük CMK ücretleri avukatları memnun etmedi.



2024 yılı CMK ücretleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte soruşturma aşamasındaki müdafilik ücreti 2 bin 292 lira oldu.



Avukatlar CMK ücretinden yüzde 20 KDV’ye, yüzde 20 de stopaja ödüyor. Geriye bin 400 lira kalıyor.e



Özellikle mesleğe yeni başlayan avukatlar bu duruma tepkili. Vatan Partisi Merkez Hukuk Bürosu Sekreteri Avukat Alican Nacak, yeni CMK ücretinin yetersiz olduğunu vurguladı.



Düşük ücretlerin yanı sıra CMK ödemelerinin uzun sürede yatırılması da avukatların bir diğer sorunu.



Ankara Barosu ise yetersiz bulduğu CMK ücretine nedeniyle eylem kararı aldı. Baro belirsiz süreye kadar sadece çocuğa ve kadına yönelik şiddet davaları ile engelli vatandaşların zorunlu müdafiliğini yapacağını ilan etti. İzmir Barosu da otomatik cmk atama sisteminin kapatıldığını duyurdu.