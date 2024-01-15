CMK ücretlerinde yeni tarife

2024 yılı CMK ücretleri Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ceza Muhakemesi Kanunu ücretlerindeki artış oranına özellikle genç avukatlardan tepki geldi. Ankara ve İzmir Baroları otomatik CMK atama sistemlerini kapattı.

CMK ücretlerinde yeni tarife

Düşük CMK ücretleri avukatları memnun etmedi.

2024 yılı CMK ücretleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte soruşturma aşamasındaki müdafilik ücreti 2 bin 292 lira oldu.

Avukatlar CMK ücretinden yüzde 20 KDV’ye, yüzde 20 de stopaja ödüyor. Geriye bin 400 lira kalıyor.e

Özellikle mesleğe yeni başlayan avukatlar bu duruma tepkili. Vatan Partisi Merkez Hukuk Bürosu Sekreteri Avukat Alican Nacak, yeni CMK ücretinin yetersiz olduğunu vurguladı.

Düşük ücretlerin yanı sıra CMK ödemelerinin uzun sürede yatırılması da avukatların bir diğer sorunu.

Ankara Barosu ise yetersiz bulduğu CMK ücretine nedeniyle eylem kararı aldı. Baro belirsiz süreye kadar sadece çocuğa ve kadına yönelik şiddet davaları ile engelli vatandaşların zorunlu müdafiliğini yapacağını ilan etti. İzmir Barosu da otomatik cmk atama sisteminin kapatıldığını duyurdu.

Yemen geçit vermiyor! Kızıldeniz'e girmeye çalışan ABD gemisi vurulduYemen geçit vermiyor! Kızıldeniz'e girmeye çalışan ABD gemisi vurulduDünya
# cmk
Çok Okunanlar
İstanbul için kritik uyarı! Salı günü geliyor...
İstanbul için kritik uyarı! Salı günü geliyor...
İndirimi duyan koşuyor! Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim başladı!
İndirimi duyan koşuyor! Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim başladı!
Emeklilere ek zam yapılacak mı? Ek zam ne zaman bekleniyor?
Emeklilere ek zam yapılacak mı? Ek zam ne zaman bekleniyor?
Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?
Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?
Sakın çöpe atmayın! Ayva kabuklarını karıştırınca...
Sakın çöpe atmayın! Ayva kabuklarını karıştırınca...
Öne Çıkanlar Lavlar Şehre Ulaştı! Şehir Boşaltılıyor! | Ulusal Haber Lavlar Şehre Ulaştı! Şehir Boşaltılıyor! | Ulusal Haber Akşamları başlıyor! Gündüz normal görünen o insanlara dikkat Akşamları başlıyor! Gündüz normal görünen o insanlara dikkat