Yemen geçit vermiyor! Kızıldeniz'e girmeye çalışan ABD gemisi vuruldu

Yemen, Aden şehrinin 95 mil açığında, ABD'ye ait bir kargo gemisini vurdu. İngiliz merkezli United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO)'a gelen raporlara göre olay doğrulandı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

YEMEN ABD'YE AİT KARGO GEMİSİNİ VURDU

İngiltere merkezli denizcilik risk şirketi, Yemen'in açıklarında ABD'ye ait bir kargo gemisinin vurulduğunu belirtti. Şirket, internet sitesinde yaptığı açıklamada, "bir geminin havadan atılan füzeyle vurulduğunu" bildirdi. Yapılan açıklamada gemide yangın çıktığı, geminin seyrine devam ettiği belirtildi.

İSRAİL'E YARDIMA GİDEN GEMİLERİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Yemen Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, İsrail'e destek vermeye giden gemilerin engellenmeye devam ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "İsrail gemilerini ve işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemileri engellemeye devam ediyoruz" denildi. Yemen ayrıca Kızıldeniz'in İsrail gemileri ve ona yardım eden gemiler hariç ticaret gemileri için seyir güvenliğine sahip olduğunu belirtti.