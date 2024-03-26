Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonu düşürme vaadi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlere kısa süre kala ekonomiye yönelik mesajları yoğunlaştırdı. Erdoğan, vatandaşa enflasyon konusunda vaatlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ile boğuşuyoruz. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesi ile elimiz rahatlayacak. Öncelik enflasyonu düşürmek. Enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Alım gücündeki düşüşü telafi için adımlar atıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alım gücü eriyen emeklilere yönelik adımlardan da bahsetti. Erdoğan, "Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yaptık. Yılbaşında emeklilerimizin ve çalışanlarımızın maaşlarını yüzde 50 oranında artırdık. Emeklilerimizin ikramiyelerinde de aynı şekilde yüzde 50 artışa gittik. Son olarak, banka promosyon ödemelerini 8 ilâ 12 bin lira arasına yükselttik." dedi.