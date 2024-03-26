Bakan Işıkhan: "SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir"

SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunun altını çizen Bakan Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyette" dedi.

Bakan Işıkhan: "SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir"
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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Keçiören AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu söyleyen Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK’ya en borçlu belediyenin. Yani Ankara büyükşehir belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir" şeklinde konuştu.

Bu borçların, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken işçilerinin sigorta prim borçları olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHPli belediyeler de aynı durumda. Al birini vur ötekine" açıklamasını yaptı.

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