TFF çok konuşulan toplantının tamamını yayınladı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki pozisyonlarla ilgili konuşulanlar

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun 1 Mart'ta gerçekleştirdiği ve dün akşam bir kısmı sosyal medyada yayılan toplantının tamamını yayınladı. TFF'den yapılan açıklamada, algı kirliliğini gidermek amacıyla söz konusu toplantının tamamının yayınlandığı ifade edildi.

TFF çok konuşulan toplantının tamamını yayınladı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki pozisyonlarla ilgili konuşulanlar
Editör: Yasin Kerim Aşan

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitimcisi Hugh Dallas'ın hakemlerle çevrim içi yaptığı toplantının görüntüleri dün akşam sosyal medyaya düşmüştü.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçından bir pozisyonun tartışıldığı görüntüler futbol kamuoyunda gündem olurken konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan yeni bir açıklama geldi.

TOPLANTI KAYDININ TAMAMI YAYINLANDI

TFF'den yapılan açıklamada, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantının, MHK'nin düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olduğu ve rutin bir eğitim çalışması olduğu belirtildi.

TFF'nin açıklamasında, "Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir." ifadelerine yer verildi.

TFF'den yapılan açıklamada, kamuya kapalı ve kurum içi yapılan toplantının izinsiz yayınlanmasının hukuken suç olduğu ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

TFF'nin açıklamasında ayrıca, Türk futbolunu hedef alan bu tür girişimlerle oluşturulmak istenen algı kirliliğini gidermek amacıyla, söz konusu online toplantının tamamının TFF YouTube kanalından yayınlandığı da belirtildi.

TFF'NİN YAYINLADIĞI MHK TOPLANTISININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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# TFF # mhk # Galatasaray # fenerbahçe # Trendyol Süper Lig
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