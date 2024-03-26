Galatasaray'dan flaş açıklama! ABD merkezli isimsiz hesaba dikkat çekildi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçından bir pozisyonun tartışıldığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitimcisi Hugh Dallas'ın hakemlerle çevrim içi yaptığı toplantının görüntüleri dün akşam sosyal medyaya düşmüştü.

Yaşanan gelişme üzerine futbol kamuoyunda büyük bir tartışma başlarken konuyla ilgili Galatasaray'dan açıklama geldi. Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, sarı-kırmızılı kulübün HDI Sigorta ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirdiği sponsorluk imza töreninde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD MERKEZLİ İSİMSİZ HESABA DİKKATİ ÇEKTİ

Görüntülerle ilgili kulüp olarak daha detaylı açıklama yapacaklarını aktaran Yelkencioğlu, "ABD merkezli isimsiz bir hesabın görüşmelerin önü ve arkasını keserek bir görüntü paylaşması çok manidar. Bu görüntülerin nasıl ulaştığını merak ediyoruz." diye konuştu.

Niyazi Yelkencioğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 13 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında söz konusu toplantıdan bahsettiğini kaydederek, "Bu konuşmalar Ali Koç'a nasıl ulaştı? Fenerbahçe'nin TFF içinde nasıl bir yapılanması var? Bunlar aklıma gelen soru işaretleri. Aynı hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili Hugh Dallas'ın yorumları Ali Koç'ta varsa bizimle paylaşırsa seviniriz. Sadece bizim maçımızla ilgili şeyleri cımbızla çıkarıyorlar. Kendi maçlarında şaibeli pozisyonlar var. Onlarla ilgili hiçbir konuşma meydana çıkmıyor." ifadelerini kullandı.