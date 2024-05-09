Tekeri patlayan yolcu uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı

Olay, Antalya'da meydana geldi. Corendon Airlines'a ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren uçak, ön tekeri patlaması sonucu gövdesi üzerine iniş yaptı

Tekeri patlayan yolcu uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı
Editör: Yağmur Biçen
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

“09/05/2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines’e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda hiçbir yaralanma meydana gelmemiştir. 

İlk belirlemelere göre piste hasar yoktur. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır.”

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Kaynak: TRT Haber

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