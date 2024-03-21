Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan promosyon açıklaması! "8-12 bin arasında belirlendi"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Hayatın dikensiz gül bahçesi olmadığını belirten Erdoğan, insanın olduğu gibi milletlerin de önüne inişler ve çıkışlar, fırsatlar ve tehditler, imkanlar ve hesapta olmayan felaketlerin çıkabildiğini ifade etti.

Son dönemde milletçe başa gelen felaketlerden en büyüğünün 6 Şubat depremleri olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu depremlerin Kayseri'nin de bir bölümünü etkilediğini, can kaybı olmadığını ama hasar gören yıkılan binaların bulunduğunu söyledi. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde hayatını kaybeden 53 bin vatandaşı rahmetle yad etti.

Depremle yıkılan şehirleri ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, inşası tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilen konut sayısının, 80 bine yaklaştığını, yıl sonuna kadar bu rakamın 200 bine tamamlanacağını bildirdi.

Erdoğan, caddeleriyle, meydanlarıyla, tarihi ve kültürel mekanlarıyla üretimi ve istihdamı destekleyecek altyapılarıyla deprem şehirlerini Türkiye Yüzyılına hazırlayacak şekilde ihya ettiklerini dile getirdi.

En büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı verdiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini, yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Ama bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Bunu da öyle yalan yanlış rakamlarla kimseyi kandırarak değil çalışarak, üreterek pastayı daha da büyüterek yapacağız. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşe geçecek. Depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkartacağız."