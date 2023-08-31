Denizlerde av sezonu başlıyor! Saatler sonra üç denizde av yasağı kalkacak

2023-2024 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı, Poyrazköy'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, törendeki konuşmasına, yeni sezonun bereketli olması dileğinde bulunarak başladı.

Karadeniz, Marmara'da ve Ege'de bu gece, Akdeniz'de 16 Eylül'den itibaren av sezonunun başlayacağını bildiren Yumaklı, kazasız belasız bir av sezonu olması temennisini paylaştı.

"1 MİLYON METRE KARA HAYALET AĞ TOPLADIK"

Yumaklı, denizlerden gelen nimeti insanların menfaatine kullanmanın yanı sıra koruma-kullanma dengesine de dikkat ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

- Balıkçılık kadar eski olan koruma-kullanma dengesine mutlak surette dikkat etmemiz gerek. İki önemli husustan bahsetmek istiyorum; bir tanesi hayalet ağlar konusu. Son 8 senede 1 milyon metrekarelik hayalet ağ topladık. Bu tam 150 futbol sahasını dolduracak kadar hayalet ağ toplandı demek.

- Bir başka hususumuz ise balon balığı. Bununla alakalı da Bakanlığımız her bir balon balığı için 12,5 TL vererek, bunun denizlerimizde çoğalmasını, avı-balığı engellemesini sona erdirmek için bir kampanyaydı. Aşağı yukarı 5 milyon balon balığının türemesini, stoklara katılmasını engellemiş olduk. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra hem avlanacak balık türlerinin daha fazla olması, vatandaşın daha uygun fiyatla ürün alabilmesi için sektörle balıkçılarımızla birlikte bu sektörün gelişmesini sağlayacağız.

ABDULKADİR URALOĞLU'DA AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuşmasında, Bakanlık bünyesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefler doğrultusunda projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Uraloğlu, balıkçılık sektörüne sağladıkları katkı ve hayata geçirdikleri çalışmalardan bahsetti.

Yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Uraloğlu, yaklaşan yerel seçimlere atıfta bulunarak, şunları söyledi:

- Önümüzde yerel seçimler var. Teşkilatlarımız bu anlamda güçlü çalışmalı. Kadınlarımızın elinin değdiği yerde bereket oluyor, onlar her kapıyı çalacak. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle ana kademeyle il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımızla hep birlikte çalışacağız ve 31 Mart seçimleri akşamında 'Tekrar AK Parti belediyeciliği' diyeceğiz. Hepimiz İstanbul'u AK Parti belediyeciliği ile tekrar buluşturacağız.

Konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekilerek yeni sezon için dua edildi. Daha sonra Bakanlar Yumaklı ve Uraloğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte denize balık bıraktı.