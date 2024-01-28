Denizli tarım platformu destek istedi

Tarım üretiminin öncü kentlerinden Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gelen gün gideni artıyor. Emeğin karşılığının alınabildiği günlere hasretle üretim sürüyor. Ancak çözülmeyen sorunlar tarımsal üretimi bitme noktasına getirdi. En yakıcısı da girdi maliyetleri.



Üretici yılmadan üretim çarklarını çeviriyor. Ancak dayatılan zorlukların ardı kesilmiyor.



Gülizar İlkimen, hem çiftçilik hem de hayvan yetiştiriciliği yapıyor. 81 yaşında çalışma ve üretmenin verdiği mutlulukla dimdik ayakta. Ama O’nun ve tüm üreticilerin belini büken plansız tarım politikaları.



Gülizar nine, “çiftçinin dayanağı olan kurumları sattılar, bizi tüccarın insafına bıraktılar” diyerek tepkisini dile getirdi.



Denizli Tarım Platformu Başkanı Veteriner Hekim İrfan Osman Hatipoğlu, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle tarımsal üretimin sürdürülebilir olmaktan çıktığını söyledi.



Üreticinin tarımsal makinelere ihtiyacı çok ancak yatırım yapacak gücü yok. Yılın belirli zamanlarında kullanılan traktör başta olmak üzere Vatan Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Çobanoğlu, “üreticinin sırtındaki girdi kamburunu söküp atacağız” dedi. Tarım makinelerinin garajda beklemeyeceğini, makine kullanım parkları açacaklarını duyurdu.