Dış Ticaret Açığı Artıyor! TÜİK Ekim Ayı Verilerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Dış ticaret açığı ekim ayında 6 buçuk milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22 milyar 871 milyon dolar, ithalat yüzde 0,6 artarak 29 milyar 390 milyon dolar oldu.

Ocak-ekim döneminde dış açık yüzde 3,2 artışla 93,9 milyar dolara yükseldi.

10 aylık dönemde ihracat yüzde 0,2 artarak 209 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 1,1 artarak 303 milyar 821 milyon dolar olarak kaydedildi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekim ayında yüzde 4,6 artarak 19 milyar 721 milyon dolardan, 20 milyar 627 milyon dolara çıktı.

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 763 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 322 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 254 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 115 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 110 milyon dolar ile İtalya takip etti.

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 761 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 233 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 606 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 344 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 247 milyon dolar ile ABD izledi.