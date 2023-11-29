Hakan Fidan'dan Brüksel'de Yoğun Diplomasi! İşte İkili Görüşmelerin Gündemi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO toplantısı için gittiği Brüksel’de ABD, İngiltere, İsveç, Norveç, Almanya ve Kanadalı mevkidaşları ile görüştü.

İkili görüşmelerde, ağırlıklı olarak Gazze’deki son durum ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci de ele alındı.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısının öne çıkan gündem maddelerinden biri, İsveç’in NATO üyeliği... Toplantı öncesinde hem NATO Genel Sekreteri hem de hem de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısından, “İsveç’in NATO’ya üyeliğinin bir an önce onaylanmasını bekliyoruz” açıklaması gelmişti.

Temmuz ayında yapılan NATO zirvesinde İsveç’in üyeliğine yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekim ayında protokolü imzalayarak meclise göndermişti. Dışişleri Komisyonu da 16 Kasım’da protokolü görüşmeye başlamış, müzakereleri ileri bir tarihe ertelemişti.