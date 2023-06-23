Dış ticaret açığı büyüyor! TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı

İthalata bağlı ihracat nedeniyle Türkiye dış ticaret açığı her ay yükselmeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı dış ticaret verilerine göre ihracat Mayıs ayında, 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 14,4 arttı. Türkiye’nin ihracatı mayıs ayında 21 milyar 659 milyon dolar oldu. İhracatın yüzde 14,4 arttığı mayıs ayında Türkiye’nin ithalatı ise yüzde 15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolar dolara yükseldi.

Mayıs ayı dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 12 buçuk milyar dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Mayıs ayında yüzde 64 iken, 2023 Mayıs ayında yüzde 63,4'e geriledi.

İthalat Ocak-Mayıs döneminde de yüzde 8,8 arttı. Türkiye 2023’ün ilk 6 ayında toplam 158 milyar 498 milyon dolar ithalat yaptı. Buna karşılık ihracatta ilk 6 ayda yüzde 0,1 artarak 102 milyar 476 milyon dolar oldu.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 29,3 artarak 43 milyar 341 milyon dolardan, 56 milyar 22 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 70,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 64,7'ye geriledi.

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 811 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 306 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 11 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 4 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,6'sını oluşturdu.

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 569 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 347 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 671 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 809 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 633 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,0'ını oluşturdu.