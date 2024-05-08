Dolandırıcıların sahte site tuzağı

Teknolojinin gelişmesi dolandırıcıların da yeni yöntemler bulmasına zemin hazırlıyor. En son ortaya çıkan bir dolandırıcılık yöntemi ise alış veriş sitelerini kopyalamak.

Editör: Yasin Emre Gök
Son Güncelleme:

 Yüksek fiyatlı ürünler yarı fiyatına satışa çıkarılarak vatandaşları ağlarına düşürüyorlar. 

Dolandırıcılar popüler satış platformu olan siteleri kopyalıyorlar ismine küçük bir ekleme yaparak internetten site açıyorlar. Sonra da sahte siteye reklam vererek arama motorunda üst sıralara çıkarıyorlar.

Dolandırıcılar çok düşük fiyata ürünü satıyor..İletişime geçen vatandaşı siteye yönlendiriyor.

Genellikle alış veriş sitelerinin sahteleri yapılıyor. Tüketici arama motoruna firmanın ismini yazdığında dolandırıcıların reklam olarak verdiği siteler karşılarına çıkıyor. bBu sitelerin diğer sitelerden farklı kılan şey çok çok uygun olması.

 Alıcı sayfaya ister üye olsun ister olmasın, bilgileri girdiğinde sisteme giriş yapıyor.

Abartılı indirimli siteler maalesef sahte siteler kopya siteler olabilir. Siz orijinal siteye girdiğinizde baktığınızda örneğin ürünün fiyatı 1000 tl ise bu gibi sitelerde 200 lira gibi karşılarına çıkabiliyor.

Daha sonra, dolandırıcı alıcıdan parayı havale ile göndermesini istiyor. Böylece para dolandırıcıların hesabına aktarılıyor.

Alışverişte mutlaka sanal kart kullanılmalı. Tüm kredi kartı limiti riske atılmaktansa sanal karta aktarılan para sadece tüketici için daha güvenli olabilir. Sosyal medyada dolandırıcıların verdiği reklamlar çıkabiliyor ve tüketiciler gerçek site zannedebiliyorlar. mutlaka tüketiciler kontrol etmelidirler.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "Gazze'ye yaptığımız toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı"Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "Gazze'ye yaptığımız toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı"Gündem
# sahte site
Çok Okunanlar
2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? 120 ay vade
2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? 120 ay vade
İstanbul Havalimanı'nda uçak kazası!
İstanbul Havalimanı'nda uçak kazası!
Nisan ayının çok kazandıran yatırım araçları belli oldu! Altın mı, dolar mı daha çok kazandırıyor?
Nisan ayının çok kazandıran yatırım araçları belli oldu! Altın mı, dolar mı daha çok kazandırıyor?
CHP'den Meclis Üyesi seçilen Bejna Güney PKK'lı terörist çıktı!
CHP'den Meclis Üyesi seçilen Bejna Güney PKK'lı terörist çıktı!
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi! İşte şartları
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi! İşte şartları
Öne Çıkanlar Filistinli kadın çocukları kucağında evinin yıkılışını izledi | ULUSAL HABER Filistinli kadın çocukları kucağında evinin yıkılışını izledi | ULUSAL HABER PKK'ya bir darbe daha PKK'ya bir darbe daha