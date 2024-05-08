Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "Gazze'ye yaptığımız toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı toplam insani yardımın 52 bin tonu aştığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "Gazze'ye yaptığımız toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı"
Editör: Metehan Gül
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım yapan ülke olduğunu bildirdi. 

Keçeli, "Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda." dedi.

Keçeli, 1908 ton insani yardım taşıyan bir geminin daha Mersin Limanı'ndan ayrıldığını kaydetti.

Keçeli, "5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# dışişleri bakanlığı # mersin limanı # insani yardım
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