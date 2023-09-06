Dolar saltanatı yıkılıyor! İşte dolar karşısında BRICS'in ilk sembolik banknotu
IRNA haberine göre, Rusya'nın Güney Afrika Büyükelçisi Ilya Rogachev, Birleşik Arap Emirlikleri'nin diplomatik misyon şefi Mahash Saeed Alhameli'ne BRICS ortak para biriminin sembolik 100 birimlik bir banknotunu hediye etti. İşte Dolara karşı alternatif olması düşünülen o banknot
Rusya'nın Güney Afrika Büyükelçisi Birleşik Arap Emirlik'li mevkidaşına sembolik BRICS banknotu hediye etti. Böylelikle İlk sembolik BRICS banknotu görücüye çıktı.
İLK SEMBOLİK BRICS BANKNOTU GÖRÜCÜYE ÇIKTI!
Rogachev hatıra banknotunu BAE'nin Pretoria'daki büyükelçiliğinde ülkenin BRICS'e katılımı münasebetiyle düzenlenen bir resepsiyonda takdim etti. Ajansa göre diplomat, banknotun Rusya'da yapıldığını söyledi.
Ajans banknotun fotoğraflarını yayınladı. Orta kısımda grubun beş üyesinin - Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika - ulusal bayrakları bir halka içine yerleştirilmiş olarak görülüyor. Her bayrağa resmi dillerden birinde yazılmış ülke adı eşlik ediyor. İlgili bayrağın üzerinde her bir ülkeyle ilişkili bir mimari simge ya da kültürel alanın görüntüsü yer alıyor. Rusya'nın sembolü Moskova Kremlin'inin bir panoramasından oluşuyor.
Banknotun arka yüzünde Cezayir, Arjantin, Bahreyn, Belarus, Venezüella, Mısır, Zimbabve, Endonezya, İran, Kazakistan, Meksika ve Nijerya'nın devlet bayraklarının yanı sıra Afganistan'ın radikal hareket Taliban tarafından ele geçirilmeden önce kullanılan bayrağı (Rusya'da yasaklanmıştır) ve Bangladeş'in 1972'de değiştirilen eski bayrağı yer almaktadır. Ön ve arka yüzün her bir köşesinde BRICS Yeni Kalkınma Bankası'nın adı yer almaktadır.
22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg'da Güney Afrika başkanlığında 15. BRICS Zirvesi düzenlendi. Zirveye katılanlar Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE'nin 1 Ocak 2024 itibariyle gruba katılması konusunda anlaştı.