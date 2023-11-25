Dünyaca Ünlü Cep Telefonu Markasından 2 Bin 500 TL'lik İndirim! 26 Kasım Başlıyor

Honor 90 cep telefonunu 26 Kasım'a kadar alan müşterilere 2 bin 500 TL indirim ve Earbuds X5 kablosuz kulaklık hediye edilecek.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, "cuma" indirimleri ve yeni yıl yaklaşırken, Honor, kampanyaları ile bağlantıda kalma, anıları yakalama ve teknolojinin geleceğine sahip olma imkanı sunuyor.

Dünyaca Ünlü Cep Telefonu Markasından 2 Bin 500 TL'lik İndirim!

Yepyeni üçlü kamera sistemiyle donatılan Honor 90, 200 MP ultra net ana kamerası, 112 derece görüş alanına sahip 12 MP ultra geniş makro kamerası ve mesafeyi daha doğru bir şekilde ölçmesine yardımcı olan 2 MP derinlik kamerasıyla kullanıcılar ile buluşuyor.

Yüz hatlarını, cilt tonlarını ve arka planı özneyle doğal bir şekilde harmanlayan Honor 90, olağanüstü portreler oluşturmaya yardımcı olan yeni portre moduyla her anı özel kılıyor.

Yapay zeka teknolojisiyle desteklenen Honor 90, 50 MP ön kamerasıyla ayrıntılı ve çarpıcı selfie'ler çekerken, toplu selfie'lerde hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyor.

Honor 90, yeni yılda da hayatın özel anlarını belgelemek isteyenler için güzel bir hediye seçenek olurken, yaşam enerjisini müzikten alanlar için Earbuds X5 güzel bir sürpriz yaratıyor.