Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir Gece Ansızın İmzaladı! Resmi Gazetede Görevden Alma ve Atamalar Listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere Emin Uysal, Ayşe Taştan Konya ve Tuba Melikoğlu getirildi.

Resmi Gazetede Görevden Alma ve Atamalar Listesi

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Hasan Davulcu atandı.

Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, Aksaray Ticaret İl Müdürü İsmail Sevim, Amasya Ticaret İl Müdürü Ahmet Akbay, Ardahan Ticaret İl Müdürü Tülay Şenel, Batman Ticaret İl Müdürü Şehmus Kalkan, Bayburt Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin, Giresun Ticaret İl Müdürü Ali Yıldırım, Manisa Ticaret İl Müdürü Muharrem Özel, Sivas Ticaret İl Müdürü Selim Baş ve Tunceli Ticaret İl Müdürü Cevat Salman görevden alındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Ümit Ekinci görevden alınarak yerine Murat Gül getirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve yönetim kurulu üyeliğine Abdurrahman Köse atandı. Genel Müdürlükte açık bulunan diğer yönetim kurulu üyeliğine Burak Aykan'ın ataması gerçekleştirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ferruh Akalın, Yönetim Kurulu Üyesi Edip Müyesseroğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Koç görevden alındı. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet Berat Çonkar, Bilal Yıldız, Arslan Narin ve Halim Çakmak atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Fuat Şen’in, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat’ın ataması yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Necati Öztürk, görevden alındı.

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Mikrobiyoloji Üyeliğine Doç. Dr. Özgür Yanılmaz getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 Kasım 2023 tarihli ve 2023/485 sayılı Kararın, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal’ın, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanmasına ilişkin bölümü iptal edildi. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal görevden alındı.