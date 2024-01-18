Ege İhracatçı Birlikleri yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı

Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Hayrettin Uçak, yıllık değerlendirme toplantısında konuştu. Ege'de yapılan ihracat rakamlarını paylaşan Uçak, 160 milyon dolar ile kuru domatesin öne çıkan ihracat ürünlerinden biri olduğunu aktardı.

Hayrettin Uçak'ın konuşması şu şekilde:

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak her yıl Ocak ayında geleneksel hale getirdiğimiz ihracat değerlendirme toplantımıza… Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Bildiğiniz gibi; 4 Ocak’da Birlik Başkanlarımızın katılımıyla yılın ilk değerlendirme toplantısını hep birlikte gerçekleştirdik. Bugün, 2023 yılının Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği açısından nasıl geçtiğini, 2024 yılında bizleri nelerin beklediğini sizlerle paylaşmak istiyorum. 2023 yılı bizim için çok özel bir yıldı. Hep birlikte Cumhuriyetimizin 100.yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Böylesi önemli bir yılda ihracatımızı %7 oranında artırmak, birçok üründe ihracat rekorları kırmak… Yönetim Kurulumuz, tüm üyelerimiz ve çalışanlarımız için gurur kaynağı oldu.

2023 yılında, ihracatımızı… 805 değerli üyemizin katkılarıyla, 1 milyar 330 milyon dolara çıkarmayı başardık ve 2023 yılında 12 birliğimiz arasında 4.sıraya çıktık. Sizlere; 2024 yılına da hızlı bir başlangıç yaptığımızı ve güncel rakamlar itibariyle 3.sıraya yerleştiğimizi belirtmek istiyorum. 2024 yılı da en az 2023 yılı gibi ülkemiz için önemli ve anlamlı bir yıl.

Türkiye’nin yeni yüzyılının ilk yılı. Başlangıçlar daima önemlidir. Bu yıl da hedeflerimizi yüksek tutmak istiyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için büyük bir gayret ve heyecanla yılın ilk gününden itibaren çalışmaya başladığımızı belirtmek istiyorum. 2018 yılında göreve geldiğimiz dönemden bu yana her yılın sonunda yeni bir ihracat rekoruna imza attık.

2017 yılı sonunda 740 milyon dolar olan ihracatımızı, 2023 yılının sonunda neredeyse yaklaşık 2 kat arttırarak bu seviyelere getirdik. Bu başarının ardında ise büyük bir ekibin ve takım çalışmasının olduğunu bilmenizi isterim. Her zaman, bizlere yapıcı önerileri ile katkı sunan ve destek olan üyelerimiz,

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Komitelerimiz, Genel Sekreterlik ve birlik çalışanlarımız,

Hep birlikte, bir ekip olarak planlı bir çalışmayla ihracatımızı bu noktalara getirmeyi başardık. Bu dönemde birliğimizin Türkiye ihracatındaki payını da %23 seviyelerine çıkardığımızı söylemek isterim. Ön plana çıkan ürünlerimiz ise;

160 milyon dolarla kuru domates, 141 milyon dolarla biber turşuları, 124 milyon dolarla meyve suları, 110 milyon dolarla kornişon turşuları, 70 milyon dolarla taze domates, 49 milyon dolarla kiraz ve 42 milyon dolarla taze üzüm oldu.

Bu ürünlerin birçoğunda yılı ihracat rekorları ile tamamladık. Bu başarıda, siz değerli basın mensuplarının da katkısını söylemeden geçemeyeceğim. Ürünlerimizin tanıtımını artırmak için sizlerle zaman zaman işletmelere gidiyor ve ihracat ile ürünle ilgili haberler yapıyoruz. Sizlerin haberleri kamuoyuna servis etmesiyle hem üyelerimizin hem de ihraç ürünlerimizin Türkiye’de ve Dünyada tanıtımını sağlıyoruz.

Yaz kış demeden her çağrımızda yanımızda olduğunuz için siz değerli basın emekçilerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ülkelere göre ihracatımızda ise toplam 128 ülke ve bölgeye ihracat yaptığımızı görüyoruz.

İhracatımızda ilk 3 sırayı; 220 milyon dolarla Almanya, 181 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 118 milyon dolarla Rusya almıştır.

İngiltere, Hollanda, İtalya, Polonya, Romanya, Kanada ve Fransa ilk 10 ülke içinde yer alan diğer pazarlar olmuştur. 2023 yılında ihracatımızın artmasını sağlayan birçok projeyi başarıyla yürüttük.

Yurtdışı tanıtım faaliyetleri kapsamında toplam 32 üye firmamızın katılımıyla yürüttüğümüz ve Ticaret Bakanlığımızın %75 oranında desteklediği 2 Urge Projemizi, Endonezya ve Singapur ticaret heyetleri ile sonlandırdık. Vakit kaybetmeden yeni bir Urge projemiz için kolları sıvadık ve bu ay itibariyle 39 firma ile yeni Urge programımıza start veriyoruz.

Yine yurtdışı fuar katılımlarında Almanya, Rusya, İngiltere, İspanya, ve Hong Kong’da fuar katılımlarımız oldu, bu fuarlarda bölgemiz ihraç ürünlerinin tanıtımını yaparak yeni talepler topladık.

2024 yılında da rotamızı biraz daha uzak pazarlara çevirerek Singapur, Çin, Güney Kore gibi pazarlarda tanıtım faaliyetlerimize devam edeceğiz. 2023 yılında Antalya’da gerçekleşen ve Türkiye’nin tek yaş meyve sebze fuarı olma özelliği olan, Interfresh fuarına birlikler olarak çatı stand ile katılım sağladık.

Interfresh fuarının İzmir’de yapılması için ciddi girişimlerde bulunduk, İzmir ve İzmir’li ihracatçıların önemini anlattık. Bu girişimlerimiz başarılı oldu. Fuar 2024 yılında ilk kez İzmir’de yapılacak. Bunun için ayrı bir heyecan duyuyor ve Fuarın İzmir’de yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

26-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Interfresh İzmir fuarı için de önümüzdeki dönemde yine geniş katılımlı bir tanıtım toplantısı yapmayı planlıyoruz. Bakanlığımız tarafından 2028 yılsonu için konulan 400 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için, Bakanlığımız tarafından destek verilen ve ihracata katkıları son derece önemli olan Turquality Projelerine 2024 yılında başlayacağız.

Turquality projelerimizin önümüzdeki dönemde büyük ses getireceğini ve ülkemiz ürünlerinin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Diğer tarım birliklerimizin de destekleriyle İzmir, Aydın ve Muğla illerinde toplam 17.500 Akdeniz Meyve Sineği tuzağını ve Manisa ilimizde 50.000 sirke sineği tuzağını üreticilerimizin kullanımına sunduk.

“Sürdürülebilirlik ilkesine” yönelik projelerimizden olan “Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz” projemizi 2023 yılında da ürün yelpazesini genişleterek sürdürdük ve kalıntı problemi yaşanan bölgelerimizdeki tespitlerimizi Bakanlıklarımıza rapor halinde sunduk. Yine “Gıda Kayıplarının Tespiti”ne yönelik Ege Üniversitesi ile yürüttüğümüz projemizi son aşamasına getirdik, onun da raporlarını yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşacağız.

İlkini 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz ancak pandemi ve 6 Şubat depremi sebebiyle bir süre ara verdiğimiz, geleceğimiz üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgi gören “3.Kuşak Tarım Girişimciliği” projemizi bu yıl kapsamını genişleterek tekrar yürütecek ve genç üretici ve ihracatçılarımızın yetişmesinde katkı sağlayacağız.

Yine bir süre ara verdiğimiz Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği İhracatın Yıldızları Ödül Törenimizi bu yıl Nisan ayındaki Genel Kurulumuzda yaparak ihracatımızın artmasının baş mimarları olan üyelerimizin başarılarını taçlandıracağız.

Bölgemizde büyük faydalarını gördüğümüz ve 2018 yılından bu yana aralıksız yürüttüğümüz üye ziyaretlerimize büyük bir memnuniyetle devam ediyoruz. Üyelerimize birliğimizin birer parçası olduklarını, 7/24 Birliğimize ulaşabildiklerini hissettirmek ve onlardan olumlu geri dönüşler almak bizi oldukça gururlandırıyor.

Bu konuda özveri ile çalışan Üye İlişkileri Ekibimize ve Birlik çalışanlarımıza teşekkür ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

Özetle; 58.yılına giren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz; 2024 yılında da en büyük hedefi ihracatını artırmak olan, üyelerinin sorunlarına çözüm arayan, onlara yeni pazarlar ve imkânlar sunan, devletimizin sunduğu olanaklardan ülkemiz menfaati doğrultusunda yararlanan örnek bir meslek kuruluşu olarak bir aile sıcaklığında çalışmalarına devam edecektir. 4 Ocaktaki toplantımızda 2024 yılını Ümit Yılı olarak ilan etmiştik, elbette bu yıl biz ihracatçıları zorlu bir yıl beklediğinin farkındayız. Ancak, Birlik olarak tüm zorlukların üstesinden geleceğimize ve 2024 yılı sonunda 1 milyar 450 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşacağımıza tüm kalbimle inanıyor, üyelerimiz ve Yönetim Kurulumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.