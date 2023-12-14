Ege Bölgesi'nin En Büyüğü Oluyor! Denizli'de Açılacak

Denizli'deki bu güneş enerji santrali, Ege Bölgesi'nin en büyüğü oluyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün Çivril ilçesinde hayata geçireceği, kurulu gücü 90 megawatt gücünde olacak güneş enerji santralinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Başkan Zolan’ın Çivril ilçesinin Tokça Mahallesindeki 1,5 milyon metrekareye kurulacak ve yılda 180 milyon kilowatt saaat elektrik üretmesi planlanan tesis alanında yaptığı incelemeye Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ali Büyür, Tokça Mahalle Muhtarı Ramazan Yılgın beraberindekiler eşlik etti.

Ege Bölgesi'nin En Büyüğü Oluyor

Arazi tesviye ve dolgu işlemlerinin hızlı bir şekilde sürdürüldüğü proje alanında bir süre incelemelerde bulunan ve burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Zolan, çalışmalar tamamlandığında montajı yapılacak ilk güneş enerji panelini imzaladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin en büyük yatırımı olan projenin başlangıcının yapıldığını, hızlı bir şekilde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Zolan, bu yatırımın çok önemli bir akar olacağını söyledi. Çivril’in Tokça Mahallesi’nde kıraç ve kayalık bir arazide çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Başkan Zolan, “Tarım alanına zarar vermeden, çevreye duyarlı güneş enerjisi santralini yapmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.

Denizli'de Açılacak

Günlük yaklaşık 1.5 milyon TL’ye tekabül eden enerji giderinin GES sayesinde karşılanacağını, en az 30 yıl Denizli’ye hizmet vereceğini, sonrasında ise arazinin yeni teknolojilerle yine enerji üretim merkezi olarak kullanılmaya devam edeceğini belirten Başkan Zolan şu sözleri söyledi: