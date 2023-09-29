Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu. Bu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2,5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek. İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.

Ek MTV'nin İkinci Taksitinde Son Gün 30 Kasım

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

Ek MTV'nin ikinci taksiti için 30 Kasım son tarih

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.