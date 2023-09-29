Ek MTV'nin İkinci Taksitinde Son Gün 30 Kasım

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası gerçekleştirilen ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesine (AYM) taşınmıştı. AYM, dün ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.

Ek MTV'nin İkinci Taksitinde Son Gün 30 Kasım

Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu. Bu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2,5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek. İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.

Ek MTV'nin İkinci Taksitinde Son Gün 30 Kasım

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

Ek MTV AYM'de kabul edildi
Ek MTV'nin ikinci taksiti için 30 Kasım son tarih

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

Ek MTV Düzenlemesi İptal Edildi mi? Anayasa Mahkemesi Karar Verdi!Ek MTV Düzenlemesi İptal Edildi mi? Anayasa Mahkemesi Karar Verdi!Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ek mtv vergisi
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