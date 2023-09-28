Ek MTV Düzenlemesi İptal Edildi mi? Anayasa Mahkemesi Karar Verdi!

6 Şubat depremlerinin ardından ekonomik kaybın telafisi için, "ek motorlu taşıtlar vergisi" getirilmişti. CHP, ek MTV'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM, o başvuruyu reddetti. 

Ek MTV Düzenlemesi İptal Edildi mi? Anayasa Mahkemesi Karar Verdi!
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6 Şubat depremlerinin ekonomik etkilerini gidermek için AK Parti hükümeti, "ek motorlu taşıtlar vergisi" alınmasına karar vermişti. O karara CHP itiraz etmiş, Anayasa Mahkemesi'ne kararın iptali için başvurmuştu. AYM bugün başvuruyu görüştü. AYM, başvurunun reddine karar verdi.

Ek MTV Düzenlemesi Hakkında Karar

Anayasa Mahkemesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için "ek motorlu taşıtlar vergisi" alınmasını öngören hükmün iptali istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu esastan görüştü. Yüksek Mahkeme, Kanun'un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini düzenleyen 1. maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi. Oy birliğiyle alanına kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

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Kaynak: TRT Haber

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