Ek MTV vergisi iptal oldu mu? 2023 güncel durum ne?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yakın zamanda ek MTV(Motorlu Taşıtlar Vergisi) konulacağını duyurdu. Vatandaşlar ek MTV iptal oldu mu 2023 yılı güncel son durum nedir merak ediyorlar. Ek MTV neden konuldu? MTV vergisi neden ödeniyor? GİB'e yapılan ek MTV davası sonucu ne oldu? detaylarıyla sizin için araştırdık ve açıklayacağız!

EK MTV VERGİSİ İPTAL OLDU MU? 2023

Gelir İdaresi Başkanlığı yakın zamanda otomobillere ek MTV vergisi konduğunu ve bu hafta ödemenin son haftası olduğunu duyurmuştu. Vatandaşların bir kısmı ek MTV vergilerini öderken bir kısmı henüz ödemedi. Ek MTV ile ilgili anayasa mahkemesine yakın zamanda dava açıldı. Ardından sosyal medyada ek MTV'nin kaldırılacağına dair söylentiler yayılmaya başladı. Bu sebeple ek MTV vergisini ödeyen kişiler ödedikleri paraya ne olacağını merak etmeye başladılar. Anayasa mahkemesine açılan dava henüz devam ediyor. Bu sebeple vergiler ödenmeye devam edecek. Bu konuda şimdilik herhangi bir değişiklik olmadı!

EK MTV NEDEN KONDU?

Zaten vatandaşlar yoğun vergiler yüzünden bir arabaya sahip olmak konusunda her geçen gün daha fazla zorlanıyorlar. Enflasyon almış başını gidiyor ve ekonomik olarak halk zor durumda. Hal böyleyken neden ek MTV konduğuna gelecek olursak sebebi deprem. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız üzücü deprem sonrasında deprem yaralarının çok daha hızlı bir şekilde sarılabilmesi için toplanıldığı söylenen Ek MTV, deprem bölgesinde kullanılacakmış. Durum böyle olunca akıllara bazı sorular gelmiyor değil. Deprem vergilerimiz, bir gecede televizyonlarda toplanan paralar, verginin vergileri nerede?

EĞER DAVA AÇMAZSANIZ EK MTV İADESİ ALAMAYACAKSINIZ!

7 Eylül tarihine kadar dava açmayan kişiler ödedikleri ek MTV'nin iadesini alamayacaklar. Anayasa mahkemesine açılan dava olumlu sonuçlansa bile eğer ek MTV'nizi ödediyseniz ve dava açmadıysanız iade alamayacaksınız. Bu sebeple 7 Eylül tarihine kadar dava açmanız gerekliydi. Anayasa mahkemesi ek MTV'ye benzer bir verginin 2003 yılında iptal edilmesi konusunda kararını açıklamıştı. Bu sebeple 25 milyon araç sahibi bu kararı merakla bekliyor.